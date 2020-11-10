رئيس شيفيلد يونايتد يرفض إجراء 5 تغييرات في المباراة

صرح ستيفن بيتيس الرئيس التنفيذي لشيفيلد يونايتد ، إن ناديه سيواصل معارضة السماح بإجراء 5 تغييرات في منتصف موسم 2020-2021 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إن ذلك سيؤثر على نزاهة المسابقة.









وانتقد مدرب ليفربول يورغن كلوب ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا قرار رابطة الدوري بعدم التمسك بلائحة الموسم الماضي المؤقتة والتي تسمح للأندية بإجراء 5 تغييرات بدلاً من ثلاثة.









وتسبب انطلاق الموسم الجاري في وقت متأخر، بعد تأجيل نهاية الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، في ضغط المباريات خاصة للأندية المشاركة في البطولات الأوروبية.









وقال بيتيس لشبكة سكاي سبورتس: "لا نزال نظن أن الأندية الكبيرة تريد ببساطة الموافقة على تغيير اللاعبين للحفاظ على جاهزيتهم.. كلما زاد حجم النادي، امتلك المزيد من اللاعبين الأقوياء كبدلاء".









وأضاف: "سيؤثر أي تغيير في اللوائح في منتصف الموسم على نزاهة الدوري بكل وضوح.. قرر 20 نادياً في تصويت، أقيم مرتين وليس مرة واحدة، رفض إجراء خمسة تغييرات، نجحت الأندية الكبيرة في العثور على حل لإجراء التصويت مرة ثانية وخسرت مرة أخرى".









وأيدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا المطالبات بزيادة عدد التغييرات هذا الموسم.



