الزمالك يضع شرطا وحيدا للتخلي عن نجمه

كشف مجلس إدارة الزمالك، عن الشرط الوحيد للموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض عقب نهاية الموسم الجاري.





ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن المهاجم لصالح بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري، وهناك وعد لمصطفى محمد للرحيل للخارج في حالة الحصول على لقب دوري الأبطال.





وربطت العديد من التقارير الصحفية انتقال مصطفى محمد إلي بيراميدز، بعدما منحه المجلس الأبيض وعدا بالموافقة على رحيله، بشرط التتويج باللقب الإفريقي.





وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعد مصطفى محمد بالاحتراف في أوروبا حال فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، 27 من الشهر الجاري.





وصرح حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أمس بأنه الفريق لن يترك مصطفى محمد لبيراميدز مهما كان الثمن لأنه من القوام الأساسي للتشكيلة البيضاء.











