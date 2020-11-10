الزمالك يضع شرطا وحيدا للتخلي عن نجمه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
Advertisements
كشف مجلس إدارة الزمالك، عن الشرط الوحيد للموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض عقب نهاية الموسم الجاري.

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن المهاجم لصالح بيراميدز عقب نهاية الموسم الجاري، وهناك وعد لمصطفى محمد للرحيل للخارج في حالة الحصول على لقب دوري الأبطال.

وربطت العديد من التقارير الصحفية انتقال مصطفى محمد إلي بيراميدز، بعدما منحه المجلس الأبيض وعدا بالموافقة على رحيله، بشرط التتويج باللقب الإفريقي.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وعد مصطفى محمد بالاحتراف في أوروبا حال فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا ضد الأهلي، 27 من الشهر الجاري.

وصرح حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أمس بأنه الفريق لن يترك مصطفى محمد لبيراميدز مهما كان الثمن لأنه من القوام الأساسي للتشكيلة البيضاء.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد رياضة الاخبار الرياضية اخبارالرياضة

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يومين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

خبيرة تكشف مفاجأة عن مصير آبي أحمد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض