بريطانيا تتلقى توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح كورونا اعتبارا من ديسمبر المقبل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

قالت هيئة الصحة في بريطانيا، إنها تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح فيروس كورونا، اعتبارا من ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 397 وفاة جديدة بفيروس كورونا في قفزة حادة لمؤشر ضحايا الجائحة بالمملكة المتحدة.

 

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20018، ليصل إلى مستوى 1073882 حالة.

 

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت بريطانيا يوم 31 أكتوبر 21915 إصابة بالفيروس، وفي 1 نوفمبر 23254 حالة، وفي 2 نوفمبر 18950.

 

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 397 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 47250 حالة.

 

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا حادا لعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا حيث سبق أن بلغ يوم 31 أكتوبر 326 حالة، وفي 1 نوفمبر 162، وفي 2 نوفمبر 136.

 

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا بريطانيا

أخبار تهمك

خبيرة تكشف مفاجأة عن مصير آبي أحمد (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 10 ساعات

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يومين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بريطانيا تتوقع تسجيل 49 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا في أكتوبر المقبل

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في الإصابات اليومية بكورونا

وزير بريطاني: لا نستبعد العودة للإغلاق الكلي من جديد بسبب كورونا

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في وفيات وإصابات كورونا

إيطاليا تسجل قفزة حادة في الإصابات اليومية بكورونا

مقاطعة بريطانية تخضع للحجر الكلي لأسبوعين بسبب كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض