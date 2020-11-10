رسميا.. السعودية تستضيف سباق فورمولا 1

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:26 م
فورمولا
فورمولا
وكالات
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خرجت جائزة فيتنام الكبرى من جدول بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الذي نشر اليوم الثلاثاء وتضمن 23 سباقا بينما ستستضيف السعودية سباقها الأول على الإطلاق.

وكان من المفترض أن تستضيف فيتنام سباقا في شوارع هانوي للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي لكنه ألغي بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاء تبرير غياب السباق عن جدول العام المقبل بسبب مشاكل محلية ليظل موعد السباق شاغرا في 25 أبريل/ نيسان وتوجد العديد من الخيارات البديلة المتاحة.

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