رسميا.. السعودية تستضيف سباق فورمولا 1

خرجت جائزة فيتنام الكبرى من جدول بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الذي نشر اليوم الثلاثاء وتضمن 23 سباقا بينما ستستضيف السعودية سباقها الأول على الإطلاق.





وكان من المفترض أن تستضيف فيتنام سباقا في شوارع هانوي للمرة الأولى في أبريل/ نيسان الماضي لكنه ألغي بسبب جائحة كوفيد-19.



