تراجع أرباح "عامر جروب" بنسبة 0.75% خلال 9 أشهر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
عامر جروب
عامر جروب
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية عن القوائم المالية المجمعة لمجموعة عامر القابضة - عامر جروب، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، والتي أسفرت عن تراجع أرباحها بنسبة 75 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أنها حققت أرباحاً بلغت 9.98 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 39.38 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 897.86 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.002 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 38.57 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 57.76 مليون جنيه في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 27.608 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.42 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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