عاجل .. تعين رئيس جديد لمصلحة الضرائب العقارية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين أنور فوزى رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية لمدة عام.

أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، توجيهاته لرئيس مصلحة الضرائب العقارية الجديد، بالاستمرار فى تنفيذ برنامج تطوير منظومة العمل بالضرائب العقارية؛ لضمان جودة الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، على ضوء التجارب الدولية المتميزة، وتوطين الخبرات التكنولوجية التى تُسهم فى تيسير سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المواطنين وفقًا للقانون بأى مقر بعيدًا عن أى تكدس، من خلال الإسراع بربط «المأموريات» آليًا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة.

أكد ضرورة التركيز على الارتقاء بالعنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان نجاح عملية التحديث الشامل لمنظومة الضريبة العقارية، من خلال إرساء دعائم العمل بروح الفريق الواحد؛ إدراكًا للمسئولية الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات فى وقت قياسي.

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