شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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قام مساء أمس، الأستاذ محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بمخافظة الفيوم، بمتابعة ميدانية للمدارس ليلا، لمتابعة تواجد وإنضباط النوبتجية الليلية بالمدارس، حيث تفقد عدد من المدارس بمحافظة الفيوم.

قدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لعمال النوبتجية بمدرسة الشهيد عبدالرحمن على البشيهي الثانوية ( أم المؤمنين الثانوية بنات سابقا) وذلك للانضباط والإلتزام في العمل، حيث قرر منح السيد جلال محمد عيد - والسيد محمد عبدالعزيز عبدالسميع عمال خدمات معاونة شهادة تقدير، كما قدم رسالة شكر وتقدير لإدارة المدرسة وذلك للجهد المبذول في العمل وانضباط العمل بالمدرسة.

كما منح السيد حسين عوض عبدالحكم. عامل خدمات معاونة بمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين شهادة تقدير وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

كما قدم وكيل الوزارة رسالة شكر لعمال النوبتجية بمدرسة عائشة حسانين الثانوية للبنات، ومدرسة العدوة سكة حديد الإبتدائية، ومدرسة العدوة الثانوية المشتركة، ومدرسة العدوة الاعدادية بنات ومدرسة العدوة الإبتدائية المشتركة وذلك بسبب الانتظام والانضباط في العمل.

قرر وكيل الوزارة إحالة عمال النوبتجية بمدرسة العدوة الإبتدائية الجديدة، ومدرسة لطفي عبدالله درويش الإعدادية المشتركة للتحقيق للتقاعس في أداء العمل الوظيفي.

كما قرر نقل عمال النوبتجية بمدرسة الشهيد محمد سيد شعبان عبداللطيف الابتدائية - وعمال فصول مدرسة العامرية الثانوية للتقاعس في أداء العمل الوظيفي.

أكد وكيل الوزارة على ضرورة الانضباط والالتزام في العمل بتواجد النوبتجية الليلية بجميع مدارس الفيوم.
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق
شهادة تقدير لعمال النوبتجية بمدرستي أم المؤمنين الثانوية وعبدالرحمن البشيهي بشرق الفيوم وإحالة آخرين للتحقيق

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