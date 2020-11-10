هاني الناظر يحذر من مجموعة البرد "تسبب مشاكل وأعراض جانبية"



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الأفضل عند الإصابة بأعراض دور البرد، العزل ثم التوجه للطبيب وألا يقوم أحد بتشخيص نفسه.وحذر "الناظر"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، من مجموعة البرد المتواجدة في الصيدليات لأن لها العديد من المشاكل وتسبب العديد من الأعراض الجانبية.وأكد أنه لتقوية المناعة والحفاظ على الصحة يجب تناول ملعقة من عسل النحل كل صباح وطبق سلطة خضراء متكامل يحتوى على "طماطم وجزر وخيار وجرجير وفلفل ألوان وورق السلق وقطعة من سمك التونة وزيت زيتون"، مشيرا إلى أن هذا الطبق يحتوى على كل الفيتامينات.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.