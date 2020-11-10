عبدالستار صبري: اللاعبين أصبحوا يؤدون فقط في الدوري المصري ولايوجد أي ابتكار

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عبدالستار صبري المدرب العام لمنتخب الشباب، عن رأيه في أداء اللاعبين في الدوري المصري خلال الوقت الحالي.


وأكد صبري خلال ظهوره ببرنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن اللاعبين في الوقت الحالي أصبحوا مثل بعض.


وتابع، "لايوجد أي اختلاف بين اللاعبين والكل بيأدي حاليا فقط، ولا يوجد أي ابتكار نهائي ولا إبداع، للأسف".


وينتظر الشارع الرياضي المصري حدث تاريخي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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