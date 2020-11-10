قرار جديد لترامب بعد إقالة وزير الدفاع

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:33 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقال عالم المناخ في وزارة الطاقة والذي كان يجري بحثا حكوميا حول ظاهرة الاحتباس الحراري، مايك كوبربيرغ، من منصبه.

 

وبحسب الصحيفة الأمريكية، تم إبلاغ كوبربيرج، الذي كان يقود البرنامج الأمريكي لأبحاث التغيير العالمي، يوم الجمعة الماضي، أن مهمته قد انتهت.

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هذا القرار قد يؤثر على التقييم الوطني المقبل للمناخ، الذي من المفترض نشره في العام 2023، حيث أن برنامج البحث الفيدرالي مرتبط به.

 

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه من المتوقع أن يتم استبدال كوبربيرج، بديفيد ليجيتس، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لمساعد وزير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ضمن سلسلة تغييرات وتعيينات يجريها ترامب في الوقت الحالي.

 

وقد أقال ترامب، وزير الدفاع مارك إسبر، وعين خلفا له مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميللر.

 

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