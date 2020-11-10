وزارة التعليم العالي تستلم المشروعات التطورية بجامعة جنوب الوادي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى عن قيام فريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بزيارة لجامعة جنوب الوادي لاستلام عدد من المشروعات الممولة من الوزارة ضمن برنامج المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي.

حيث بلغ عدد المشروعات الممولة أربعة مشروعات؛ مشروع إنتاج الوسائط التعليمية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب.

واضاف الدكتور خالد بن الوليد، مدير وحدة ادارة المشروعات بالجامعة، ان هناك ثلاثة مشروعات بمعمل الالكترونيات والأجهزة النانومترية بكلية العلوم وهي بصمة وراثية لتحسين فرص زراعة نبات المورينجا في البيئات الملوثة؛ إنتاج عدسات عالية معامل الانكسار باستخدام المخلفات الزراعية؛ استخدام تكنولوجيا النانو الخضراء لعلاج السرطان.

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