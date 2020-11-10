بعد تصدرها ترند.. معلومات لا تعرفها عن بسنت شوقي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة الشابة بسنت شوقي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض لقائها فى برنامج "It's Show Time"، الذى تقدمه دينا حويدق المذاع على قناة cbc.

وبعد تصدرها ترند، ترصد بوابة الفجر الفني معلومات عن بسنت شوقي


وُلدت في القاهرة ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.


عملت في البداية على احتراف الفن والوصول لحلمها بكل الطرق، وسافرت في 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة ببرنامج Fear Factor Xtreme.

التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين الصاعدين، في عام 2011.


بدأت مسيرتها التمثيلية من خلال العرض المسرحي "حكاوي التحرير" عقب ثورة يناير، وذلك مع المخرجة سندس شبايك.


في 2012، سافرت بسنت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التمثيل هناك في ستوديو ماجي فلانيجان بنيويورك.


شاركت في العديد من الأعمال الدرامية

تفاجئ الجمهور بخبر خطوبتها على الفنان محمد فراج، في عام 2016.

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