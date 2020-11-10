تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أطلق اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، التيار الكهربي من محطه محولات مدينة بنها الخاصة بمستشفى بنها التعليمي، ثم تفقدها تمهيدًا لتشغيلها تجريبيا، وإدخالها الخدمة لاستقبال المرضى.

رافق المحافظ الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والمهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي.

جدير بالذكر أنه جاري تطوير مستشفى بنها التعليمي بالكامل، وإنشاء مبنى جديد يشتمل علي جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة، مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى التي يندر وجودها في مستشفيات المحافظة بتكلفة إجمالية تتخطى 260 مليون جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن موقع المستشفى متميز جدا لتمركزه وسط العديد من الخدمات الطبية كمركز الإسعاف والمعامل المركزية ومستشفي التأمين الصحي ومستشفى الاطفال التخصصى وغيرها من الخدمات الصحية التي ستخدم علي المستشفي بعد افتتاحه.

وأضاف المحافظ، أن المستشفي مصممة على أحدث المعايير الطبية العالمية ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف العمليات الحديثة، وذلك نظرا لدقة وأهمية العمليات الجراحية واتباع أعلى معايير مكافحة العدوى.
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)
تشغيل التيار الكهربائي بمستشفى بنها التعليمي تمهيدًا لافتتاحها (صور)

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