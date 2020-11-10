6 لاعبين فقط في تدريب أتلتيكو مدريد

شارك 6 لاعبين فقط في تدريب نادي ريال مدريد الإسباني بسبب غيابات عديدة للاعبيه للانضمام لمنتخباتهم الوطنية المختلفة، أو للإصابة.

وشهد التدريب مشاركة كل من ساؤول نييجيز ومانو سانشيز وماريو إيرموسو والصربي إيفان شابونييتش والأرجنتيني أنخيل كوريا والفرنسي توماس ليمار.

وأجرى اللاعبون المتاحون بعض تدريبات الجري، وتدوير الكرة، والتسديد، من بعدها تم تقسيم اللاعبين لمجموعات شارك فيها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني ومساعده نيستور فيفاس.

وتم استدعاء 14 لاعبا في صفوف الأتلتي لمنتخباتهم الوطنية المختلفة وهم: كوكي ريسوركسيون وماركوس يورنتي (إسبانيا)، كيران تريبيير (إنجلترا)، وجواو فيليكس (البرتغال)، وإيكتور إيريرا (المكسيك)، ويان أوبلاك (سلوفينيا)، ورينان لودي وفيليبي مونتيرو (البرازيل)، وإيفو جربيتش (كرواتيا)، وستيفان سافيتش (مونتينغرو)، ولويس سواريز ولوكاس توريرا وخوسيه ماريا خيمينيز (أوروغواي)، وجيوفري كوندوجبيا (أفريقيا الوسطى).

كما يغيب عن صفوف "الروخي بلانكوس" الرباعي المصاب فيكتور ماتشين "فيتولو"، ودييجو كوستا، والبلجيكي يانيك كاراسكو، والكرواتي شيمي فيرساليكو.

وسيستأنف الفريق المدريدي مشواره في الليجا يوم 21 من الشهر الجاري بمواجهة من العيار الثقيل على ملعبه واندا ميتروبوليتانو أمام برشلونة في قمة الجولة العاشرة.

ويحتل أتلتيكو حالياً المركز الثالث في الليجا برصيد 17 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له أمام قادش وليفانتي، ويبتعد عن صدارة ريال سوسييداد بفارق 3 نقاط.