المالية: 5.3 مليار جنيه قيمة الإفراج الجمركي عن سيارات ضمن تطبيق اتفاقية"زيرو جمارك"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
زيرو جمارك
زيرو جمارك
أحمد الشيخ
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أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر الثانى والعشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 5 مليارات و 296 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و 633 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها .

 

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 17 ألفًا و 224 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات و 424 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو مليار و204 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.

 

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و 756 مليون جنيه.

 

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 687 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 421 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل 85 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية، واتفاقية أغادير واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 37 مليون جنيه.

 

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 681 رسالة قطع غيار سيارات خلال أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 450 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 80 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا»؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 16 مليون جنيه.

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