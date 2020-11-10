نجوم ريال مدريد يوبخون إيسكو

وبخ نجوم نادي ريال مدريد الإسباني زميلهم إيسكو بسبب تخاذله في المواجهات الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة من فالنسيان برباعية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني إنَّ إيسكو، نجم ريال مدريد، هو اللاعب الأكثر تخاذلاً في النادي الملكي، ويتلقى التوبيخ من لاعبي الملكي لأنه لا يركض كثيرًا في المباريات.

كان إيسكو شارك أساسيًا في مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا، والتي انتهت بخسارة الميرنجي 1-4 في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وظل إيسكو في الملعب ضد فالنسيا لمدة 83 دقيقة، قبل أن يقرر المدرب زين الدين زيدان تغييره بالمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.