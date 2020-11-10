بعد بمرو 27 عاما على عرضه.. مسلسل ذئاب الجبل يتصدر ترند جوجل

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تصدر مسلسل "ذئاب الجبل" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد احتفال النجمة إسعاد يونس، أمس بمرور 27 عاما على عرضه.





و استضفت إسعاد يونس، أبطال مسلسل "ذئاب الجبل" أمس في حلقة خاصة ببرنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائيه شاشة dmc وهما النجم أحمد عبد العزيز، ميرنا وليد، سماح أنور، المخرج مجدي أبو عميرة.





عام 1993 كان العرض الأول لمسلسل ذئاب الجبل الذى تناول واحدة من أروع الحكايات التى عرضتها الدراما من قلب الصعيد، الحكاية تدور ببلدة "بهتون الجبل"، حيث تسكن عائلة هوارة التى بدأت معها تعظيم العادات والتقاليد.