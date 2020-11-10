رقم خرافي.. حاوي منتخب مصر السابق يكشف عن قيمته التسويقية في الدوري المصري

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
عبد الستار صبري
عبد الستار صبري
أمل الحلفاوي
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كشف عبدالستار صبري نجم منتخب مصر السابق، عن القيمة التسويقية له في الوقت الحالي حال وجود عرض له من أحد الأندية الكبري بالدوري المصري.

وقال نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " لو أنا متواجد في الوقت الحالي قيمتي التسويقية لن تقل عن 150 مليون جنيه بشكل نهائي في ظل ارتفاع الاسعار داخل الدوري المصري الممتاز".

وأضاف، " استغل مهاراتي في الوقت الحالي لتطوير أداء ومهارات منتخب مصر الشباب في الوقت الحالي، وتطويرهم إلى الأفضل وعدم تحجيمهم من أجل إعطاء وتقديم أفضل ما لديهم ".

وواصل، "جيل 98 الذي تواجدت فيه كان هو الجيل الأفضل في تاريخ مصر، نظرا لأنه كان متكامل ويتواجد به لاعبين مثاليين ".

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