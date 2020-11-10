اقتراب رحيل ديباي عن نادي ليون الفرنسي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف الهولندي ممفيس ديباي، نجم نادي ليون الفرنسي، عن اقتراب رحيله عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وكان ديباي قريب من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد قرار مواطنه رونالد كومان.


وتحدث ديباي خلال تصريحات صحفية عن إمكانية رحيله عن ليون، قائلاً: "أنت تسألني كثيرًا عن هذا السؤال، لكنني لن أقدم وعودًا لست متأكدًا من أنني سأفي بها".


وتابع: "أعتقد أن ليون يجب أن يستفيد من وجودي هنا الآن، ويجب أن أستفيد من وجودي هنا، وهذا ما أحاول القيام به".


وأتم: "يمكنك أن تسأل من حولي، أنا أحب التدرب وأحاول أن أكون إيجابيًا كل يوم".

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