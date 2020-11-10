عاجل .. التموين تطرح لحوم ودواجن بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن طرح كميات من اللحوم ودواجن بأسعار مخفضة على المواطنين في المنافذ التابعه لها.





وأوضحت وزارة التموين، أن ستطرح كميات من الدجاج المجمد بسعر 37 جنيها للكيلو،كما أنها وفرة عدد من العروض تشمل طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيها زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيها و40 قرشا، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيهات بدلا 122 جنيها و10 قروش، بجانب هذا ستقوم وزارة التموين بطرح لحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلية بسعر 65 جنيها.





وإشارة الوزارة إلى أنها ستقوم بطرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والفاكهة بأسعار أقل من الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات من السلع والمنظفات، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بالسلع والمنتجات أولا بأول.

وأكد "المصيلحى"، أن جميع السلع التموينية والأساسية متوفرة ويوجد احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، وتشمل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي تصرف شهرياً على البطاقات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد من منظومة التموين، كما وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للمرور على كافة مخازن الشركات للتأكد من صرف السلع للمنافذ التموينية، ويقومون بدورهم بصرفها للمواطنين لضمان توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة، كما تقوم مديريات التموين بكافة المحافظات بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من أجل مد أى محافظة بالسلع والمنتجات التي تحتاجها أولا بأول.