فيروس كورونا يهاجم ثلاثي روما

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إصابة ثلاثة لاعبين جديد من الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.


وقال موقع " كالتشيو ميركاتو " أن لورينزو بيليجريني ودافيد سانتون وفيدريكو فازيو لاعبوا روما ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.


وأشار الموقع إلى أن سانتون وفازيو لا تظهر عليهما أي أعراض وحالياً يتواجدان في الحجر الصحي في الوقت الذي دخل فيه جميع لاعبي الفريق حجر صحي كامل عقب ظهور أربعة حالات في أربعة أيام.

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