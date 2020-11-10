في ذكرى ميلادها.. تعرف على عدد أزواج صباح

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح الملقبة ب "الشحرورة" ، التي تعد واحدة من أهم نجمات الوطن العربي.





اشتهرت الصبوحة بكثرة زيجاتها، حيث تزوجت تسع مرات من كل من نجيب شماس، وانجبت منها ابنها البكر صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات، ثم تزوجت من أمير سعودي، قضت معه عدة أشهر ثم طلقها بعد ضغوط عائلته عليه، وبعده تزوجت من عازف الكمان المصري أنور منسي، لمدة أربع سنوات وأنجبت منه ابنتها هويدا، يليه المذيع المصري أحمد فراج، الذي كان يغار عليها وعاشت معه ثلاث سنوات.





ثم تزوجت الفنان الراحل رشدي أباظة، لمدة خمسة أشهر فقط، تلاه الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد فقط، ثم النائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين، وبعدها الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات، وأخيرا الفنان فادي لبنان، وقضت معه سبع عشرة سنة وهي الزيجة الأطول في حياة الشحرورة.





على الرغم من جمالها المشهود به من الجميع، إلا أنها لم تنعم بقصة حب كالتي قدمتها في السينما، وكانت ترى أغلبية أزواجها يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم، ويعتبرونها "مدام بنك" لأنها تنفق المال من غير تفكير على من تحب.





يختلف الكثيرون عند الحديث عن علاقة الشحرورة بابنتها "هويدا"، فهناك من يؤكد على حبها الكبير لها وتدليلها الدائم فهي من غنت لها "أمورتي الحلوة"، وشجعتها على دخول عالم الفن ومثلت إلى جانبها في "ليلة بكى فيها القمر"، ويرى آخرون أن العلاقة بينهما كانت متوترة، لأن صباح لم تكن موجودة طوال الوقت معها .



يقال أنها كانت تغار من والداتها وتتمنى أن تحقق نفس نجاحها لا أن تكون سبب شهرتها أنها ابنة صباح فقط، كما أنها تغيبت عن جنازة والدتها وهو ما فتح الباب للقيل والقال إلا أنكلودا عقل" ابنة شقيقة صباح، أن السبب وراء غياب هويدا عن الجنازة هو إصابتها بصدمة عصبية منعتها من السفر إلى لبنان.



تعد صباح، من أوائل الفنانين العرب ممن سمحوا بعمل فني مقتبس عن سيرتها الذاتية وهي مازالت على قيد الحياة، ففي عام ٢٠١١، عٌرض مسلسل "الشحرورة" لعبت فيه دور الصبوحة المطربة كارول سماحة وشاركتها الممثلة نادين ويلسون نجيم في دور هويدا، وجسد المسلسل حياة الشحرورة ورحلتها الفنية وعلاقتها بابنتها.

