هاني الناظر يكشف سبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بمصر لم تبدأ حتى الآن.

وقال "الناظر"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، "الحمد لله لم تبدأ الموجة الثانية لفيروس كورونا حتى الآن، وارتفاع الإصابات عشان مش واخدين الموضوع بجد"، مردفا "نشاط الفيروس يزيد مع انخفاض درجة الحرارة، لذلك ارتفعت الإصابات مع عدم الالتزام".

وتابع "مازلت لدينا القدرة على تجنب الموجة الثانية حال حرصنا على الالتزام"، مردفا "الكمامة خط الدفاع الأول".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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