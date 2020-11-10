وزير الرياضة يطمئن على صلاح بعد وصوله للقاهرة

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عقب وصوله للقاهرة.





ووصل جناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الإثنين إلى القاهرة قادماً من إنجلترا تمهيداً للانضمام لمعسكر المنتخب المصري الذي يستعد لملاقاة نظيره التوجولي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.





وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اتصالاً هاتفياً مع صلاح للاطمئنان على انتهاء كافة إجراءات وصوله من أجل المشاركة في المباراتين أمام توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.





وكان أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة انتظم في معسكر المنتخب المصري في وقت سابق اليوم بعد وصوله من المملكة العربية السعودية.



