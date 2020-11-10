خالد الصاوي: لهذا السبب وافقت على دوري في فيلم عمارة يعقوبيان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان خالد الصاوى، كواليس دوره في مسلسل "عمارة يعقوبات الذي شارك به مع الزعيم عادل امام.


وقال الفنان خالد الصاوى، خلال لقائه في برنامج التاسعة مع الأعلامي وائل الإبراشي عبر شاشه الأولى المصرية" إن المخرج مروان حامد شاب عبقرى وهو والذى قام بإخراج فيلم "عمارة يعقوبيان"، وعن دورة في الفيلم قال إن شرح مروان حامد للدور هو الذى رغبنى في القيام بالدور، فهو لم يكن دور سهل.


يشار إلي أن فيلم عمارة يعقوبيان تم إنتاجية في عام 2006 بطولة الزعيم عادل امام، نور الشريف، هند صبري، يسرا، خالد الصاوي.

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