بعد إصابته بجلطة في المخ.. مجدي عبيد الدالي يُغادر المستشفى

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعرض الفنان مجدي عبيد الدالي منذ فترة لجلطة في المخ، نُقل على أثرها إلى المستشفى، وأعلن المخرج شادي الدالي، عن خروجه أمس من المستشفى وعودته لمنزله.

كتب شادي الدالي منشورًا قال فيه:"الحمدلله، عمو مجدي خرج من المستشفى ورجع البيت، حمدلله على السلامة".

وشارك مجدي عبيد في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي قدم خلاله دور "حسين أبو الروس"، "بدل الحدوتة3"، "أبو العروسة 2"وكانت آخر أعماله الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.

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