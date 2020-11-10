فيورنتينا يعلن تعيين برانديلي مديرا فنيا للفريق

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
برانديلي
برانديلي
وكالات
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كشف نادي فيورنتينا الإيطالي عن تعيين شيزاري برانديلي مديرا فنيا للفريق خلفا للمقال جوسيبي إياكيني.

ويعود برانديلي لفترة ثانية مع فيورنتينا بعد أن سبق له تدريب النادي بين 2005 و2010، وستكون مهمته الأولى انعاش حظوظ الفريق بعد أن تراجع للمركز 12 في الدوري عقب انتصارين فقط من سبع مباريات هذا الموسم.

وقال روكو كوميسو رئيس النادي "أتوجه شخصياً بالشكر إلى اياكيني الذي قاد الفريق في أصعب فترة الموسم الماضي.

"للأسف بعد النتائج الحالية يحتاج الفريق إلى تغيير في الإدارة الفنية.

"أرغب أيضاً في الترحيب بالسيد برانديلي. نؤمن بأن حنكته وتاريخه الاحترافي وشخصيته التي تحظى باحترام واسع في عالم كرة القدم تجعله الشخص المناسب لقيادة الفريق".

ولم يعلن فيورنتينا مدة التعاقد مع برانديلي لكنه قال إنه "سيقدمه لوسائل الإعلام الثلاثاء".

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