الألومنيوم يضم مهاجم ديروط موسمين

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واصل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق ابرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.



ونجح الجهاز الفني في الحصول على خدمات ابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط السابق في صفقة انتقال حر للاعب بعد انتهاء مدة تعاقده مع ناديه السابق.



يذكر ان ابراهيم سعيد سبق له اللعب لأكثر من نادي بدوري القسم الثاني والتي اختتمها الموسم المنقضي في نادي ديروط، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى الألومنيوم.



وتعد صفقة انضمام ابراهيم سعيد للالومنيوم هي خامس الصفقات التي ابرمها المدير الفني بعد ضم ابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية.



ويواجه فريق الالومنيوم يوم الخميس المقبل فريق نادي قنا بملعب الاول في أولى وديات الفريق الحمادي استعدادا لدوري القسم الثاني والمقرر إجراء قرعة مبارياته الأربعاء المقبل.