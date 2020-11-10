الألومنيوم يضم مهاجم ديروط موسمين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements
واصل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني للفريق ابرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ونجح الجهاز الفني في الحصول على خدمات ابراهيم سعيد لاعب وسط نادي ديروط السابق في صفقة انتقال حر للاعب بعد انتهاء مدة تعاقده مع ناديه السابق.

يذكر ان ابراهيم سعيد سبق له اللعب لأكثر من نادي بدوري القسم الثاني والتي اختتمها الموسم المنقضي في نادي ديروط، لياتي تعاقده مؤخرا مع نادى الألومنيوم.

وتعد صفقة انضمام ابراهيم سعيد للالومنيوم هي خامس الصفقات التي ابرمها المدير الفني بعد ضم ابو بكر محمد لاعب الإعلاميين، واحمد حمودي لاعب شبان قنا، وإيهاب محمد مدافع بترول أسيوط، وفاروق خالد لاعب وسط الداخلية.

ويواجه فريق الالومنيوم يوم الخميس المقبل فريق نادي قنا بملعب الاول في أولى وديات الفريق الحمادي استعدادا لدوري القسم الثاني والمقرر إجراء قرعة مبارياته الأربعاء المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 9 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 14 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتحرك لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض