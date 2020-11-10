الأهلي يفقد حسين الشحات في كأس مصر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الأهلي، تماثل حسين الشحات جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، للشفاء من أجل اللحاق بمباراة كأس مصر المقبلة أمام أبو قير للأسمدة استعدادا لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاهزية حسين الشحات لمباراة كأس مصر أمام أبو قير
ويواصل حسين الشحات جناح الأهلي، جلساته التأهيلية في الجيم، حيث بدأ بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التجهيزية تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة دكتور خالد محمود.

ومن المنتظر أن يخضع حسين الشحات لبرنامج تأهيلي كامل بعد شكواه من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن تدريبات الفريق الجماعية.

وفي نفس السياق يدرس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، استبعاد حسين الشحات من المشاركة فى مباراة أبوقير لتجنب إصابته.

ويرغب موسيماني في تجهيز حسين الشحات، بشكل نهائي لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

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