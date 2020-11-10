أسعار "الذهب" في مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
الفجر الاقتصادي
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افتتحت أسعار الذهب فى مصر تعاملات اليوم الثلاثاء على استقرار بعد تراجعات قوية شهدتها أمس إثر عمليات بيع للذهب من قبل المستثمرين عقب الإعلان عن اكتشاف لقاح لفيروس كورونا.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المصرية:
وجاءت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 10-11-2020 مستقر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 815 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 698.5 جنيهًا، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 931.5 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب نحو 6520 جنيه.
أسعار الذهب تخسر 35 جنيه للجرام:
وهوى سعر جرام الذهب في مصر أمس الاثنين بقيمة 35 جنيه، متأثر بتراجع سعر الأوقية العالمية بقيمة 66 دولار لتصل إلى 1892 دولار.
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