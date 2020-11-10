فرنسا تسجل 551 وفاة و20155 إصابة جديدة بكورونا

سجلت هيئة الصحة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، 551 وفاة، و20155 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال مدير هيئة الصحة في فرنسا جيروم سالومون، في تصريحات صحفية، إنه بذلك يقفز إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و807479 حالة، وهو رابع أكبر إجمالي في العالم.

وأضاف جيروم سالومون: "لقد وصل إجمالي وفيات الفيروس في البلاد إلى 40987 حالة".

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وصنفت الصحة العالمية، فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



