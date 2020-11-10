تفاصيل ترشيح أحمد مجدى لمشاركة درة حكاية "في الحب سوا"

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قررت الجهة االمنتجة لمسلسل "إلا أنا" ترشيح الفنان أحمد مجدى، في حكاية "الحب سوا ليقوم بدور البطولة أمام النجمة درة.







والمقرر عرضه قريباً على قنوات dmc، حيث تستعد درة لبدء تصوير مشاهدها خلال هذا الأيام والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش إخراج محمود كامل، وسيتم التصوير بين القاهرة ومحافظة الإسكندرية.





تجسد درة في المسلسل دور فتاة عزباء تريد أن يكون لديها طفل ولم تتزوج وتعشق الأطفال لذلك تلجأ إلى فكرة التبنى، وتتوالى الأحداث عن التبنى وطريقة التربية لهم.