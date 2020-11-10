مارادونا يغادر المستشفى خلال أيام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
مارادونا
مارادونا
وكالات
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أكد الطبيب الشخصي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا، أن الأسطورة يتعافى بشكل جيد من جراحة في المخ وبعض المضاعفات ومن المفترض أن يغادر المستشفى في اليومين المقبلين.

وأبلغ الطبيب ليوبلودو لوكي الصحافيين خارج مستشفى خضع فيه مارادونا البالغ عمره 60 عاماً لجراحة في المخ الأسبوع الماضي لعلاج تجمع دموي "يريد دييغو العودة إلى المنزل ونحن نقيم إمكانية خروجه، سنتحدث عن مكان خروجه في وقت لاحق لكن في الوقت الحالي يتعافى دييغو بشكل رائع جداً".

وكان نجم برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق بقي بالمستشفى في ظل التعامل مع أعراض الانسحاب بسبب إدمان الكحول، لكن لوكي قال إنه من المرجح أن يغادر المستشفى "غداً أو في اليوم التالي".

وعانى مارادونا مدرب خيمناسيا ئي إسغريما الحالي، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986 ويظل من أعظم اللاعبين في التاريخ، من أزمات صحية أخيراً ودخل المستشفى بشكل متكرر.

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