البرازيل تكشف سبب تعليق التجارب السريرية على لقاح صيني لكورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات البرازيلية، صباح اليوم الثلاثاء، تعليق التجارب السريرية على لقاح صيني لفيروس كورونا بعد حادث "خطير"، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

ويذكر أن الولايات المتحدة والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

وصنفت الصحة العالمية، فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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لقاح صيني فيروس كورونا تعليق التجارب السريرية البرازيل

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