رسمياً .. إتحاد الشرطة يتعاقد مع مهاجم تلا وسوهاج بالقسم الثالث

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح فريق اتحاد الشرطة في تدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، بضم مهاجم تلا وسوهاج السابق، اللاعب ابراهيم الششتاوي، في صفقة إنتقال حر، استعداداً لخوض الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث.

ويعد الششتاوي لاعبا سابقا في صفوف طنطا وسبورتنج كاسل، ثم إنضم لفريق مركز شباب تلا بالقسمين الثاني والثالث، قبل أن يرحل للفريق السوهاجي خلال الموسم الماضي.

ويشارك اللاعب في تدريبات اتحاد الشرطة، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد نهاية نوفمبر الحالي.

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