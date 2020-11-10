تضخم أسعار المستهلكين يرتفع لأعلى مستوياته في 2020 خلال أكتوبر الماضي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
خضراوات والفاكهة
خضراوات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية التى تقيس تحركات السعرية لعدد من السلع والخدمات خلال شهر أكتوبر بنسبة 2.3% عن شهر سبتمبر، وهي أعلى مستويات يسجلها خلال عام 2020.

 

 

وقال الجهاز في بيانا له، إن ارتفاع أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر مقارنة سبتمبر يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي  والتعليم العالي ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني، بالاضافة إلى زيادة أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن والملابس الجاهزة والصحف والكتب والأدوات المكتبية.

 

 


وعلى أساس سنوي شهدت أسعار المستهلكين  في أكتوبر ارتفاعات لتسجل 4.6% مقارنة 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

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تضخم اسعار المستهلكين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسعار المستهلكين

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