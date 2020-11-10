تفاصيل إصابة نجم ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، أمام فالنسيا في بطولة الدوري الإسباني.





وتلقى ريال مدريد أمام فالنسيا، هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتعرض فالفيردي لإصابة خلال أحداث اللقاء، ولم يستطع استكمال المباراة وخرج في الدقيقة 76.





وقال ريال مدريد في بيان له عبر الموقع الرسمي للنادي: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا فالفيردي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بكسر في عظم قصبة الساق الخلفية، وسيستمر تقييم شفائه".





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن فالفيردي من المتوقع أن يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر تقريبًا عن الملاعب.











