ميدو ينتقد تصرف لاعبي منتخب مصر للشباب

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن موقفه من من خروج لاعبين من نادي وادي دجلة من معسكر المنتخب الوطني للشباب دون علم الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ربيع ياسين.





وقال نجم منتخب مصر السابق،" ماحدث من قبل لاعبي نادي وادي دجله وخروجهم من معسكر المنتخب الوطني تهريج ولايصح مطلقا أن تحدث مثل هذه الأمور".





واضاف، " أطالب اللجنة الخماسية التي تدير شئون الاتحاد المصري لكرة القدم بفتح تحقيق في هذه الأزمة وتوقيع عقوبة على اللاعبين والنادي حال تحريضهم على ذلك ".





وخرج ثنائي وادي دجلة من معسكر المنتخب الوطني للشباب بقيادة ربيع ياسين دون علم الجهاز الفني للمنتخب وهو ما أثار غضبهم.



