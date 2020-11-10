فتح صناديق الاقتراع في الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بفتح صناديق الاقتراع في الأردن لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة (04,00 ت ج) امام 4,139 مليون ناخب تتجاوز اعمارهم 18 عاما (52,9% منهم من النساء)، على ان تغلق عند الساعة 19,00 (16,00 ت ج). وبحسب قانون الانتخاب يمكن تمديد العملية الانتخابية لمدة لاتزيد عن ساعتين.

وقال رئيس مجلس مفوضى الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة امس الاثنين انه تم نصب 4883 صندوق اقتراع فى 1483 مركز انتخابى فى عموم محافظات المملكة.