الإعلان عن ختام تصوير مشاهد فيلم "عالم الديناصورات" في بريطانيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

بعد انفاق اموال طائلة للحفاظ على سلامة فريق العمل، اعلنت الشركة المنتجة لاحدث افلام عالم الديناصورات عن ختام تصوير مشاهد الفيلم التي تقرر لها ببريطانيا.
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن هذا الجزء سيكون السادس الذي يطرح من هذه السلسلة الشهيرة، ويعلن عنه رسميا باسم Jurassic World: Dominion.
وانفقت الشركة المسئولة عن انتاج الفيلم، مبلغ يصل لـ 6 ملايين دولار، فقط على اجراءات الامن والوقاية.

أخبار تهمك

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ ساعة و 18 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يتحرك لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض