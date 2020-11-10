الإعلان عن ختام تصوير مشاهد فيلم "عالم الديناصورات" في بريطانيا

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بعد انفاق اموال طائلة للحفاظ على سلامة فريق العمل، اعلنت الشركة المنتجة لاحدث افلام عالم الديناصورات عن ختام تصوير مشاهد الفيلم التي تقرر لها ببريطانيا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن هذا الجزء سيكون السادس الذي يطرح من هذه السلسلة الشهيرة، ويعلن عنه رسميا باسم Jurassic World: Dominion.

وانفقت الشركة المسئولة عن انتاج الفيلم، مبلغ يصل لـ 6 ملايين دولار، فقط على اجراءات الامن والوقاية.

