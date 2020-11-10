جينفر لوبيز تظهر في جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

قامت النجمة الكبير جينفر لوبيز بنشر لقطات جديدة لها من احدث جلسة تصوير تجريها ظهرت خلالها بمجموعة من الاطلالات المثيرة.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهرت بها جينفر عبر حسابها الخاص، وكانت تروج من خلالها لماركتها الخاصة من الأحذية.
وتحظى حاليا النجمة الكبيرة جينفر لوبيز بعدد من المتابعين عبر صفحاتها على منصات التواصل ما يعادل 250.6 مليون متابع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ ساعة و 14 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 10 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على ضم نجم الفراعنة

منذ حوالي 14 ساعة

غرامة تصل إلي 2 مليون جنيه.. عقوبات التخفيضات الوهمية في البلاك فريداي

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتحرك لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

كاثرين زيتا جونس تظهر في جلسة تصوير جديدة

كاثرين زيتا جونس تظهر في جلسة تصوير جديدة

كيم كارداشيان تظهر في لقطات ترويجية جديدة لماركتها من مستحضرات التجميل

كيم كارداشيان تروج لمستحضرات تجميل KKW بجلسة تصوير جديدة

جينفر لوبيز تظهر في جلسة تصوير جديدة تروج بها لماركة أحذية

جينفر لوبيز تنشر لقطات لها من جلسة تصوير سابقة لكسر ملل الحجر الصحي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

01:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض