جينفر لوبيز تظهر في جلسة تصوير جديدة

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قامت النجمة الكبير جينفر لوبيز بنشر لقطات جديدة لها من احدث جلسة تصوير تجريها ظهرت خلالها بمجموعة من الاطلالات المثيرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهرت بها جينفر عبر حسابها الخاص، وكانت تروج من خلالها لماركتها الخاصة من الأحذية.

وتحظى حاليا النجمة الكبيرة جينفر لوبيز بعدد من المتابعين عبر صفحاتها على منصات التواصل ما يعادل 250.6 مليون متابع.

