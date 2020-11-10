أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الثلاثاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس لطيف على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية).





- أمطار متوسطة (50% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية- الضبعة- السلوم- مطروح).





- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (شلاتين- حلايب- رأس بناس).





الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 23

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في العريش الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في رفح الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في الطور الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في قنا الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 26