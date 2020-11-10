آية سماحة تكشف التحضيرات التي قامت بها للاستعداد لدورها في مسلسل "ما وراء الطبيعة"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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أعربت الفنانة الشابة آيه سماحه عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي جسدت فيه شخصية "هويدا" ، تحدثت عن التحضيرات التي قامت بها للإستعداد لدورها.

وقالت لـ "الفجر الفني": "قمت بعمل الكثير من التحضيرات لشخصية هويدا، لأنها كانت تعيش في زمن غير الذي نعيش فيه، فقمت بالحديث مع جدتي كثيراً لأعرف كيف كانت الناس تتحدث في الخمسينات والستينات لكي أتعلم طريقة كلامهم" .

واستكملت آيه حديثها قائلة إنها حاولت أن تعرف طريقة لبس  (المرأة) في هذه الفترة أيضاً وتفكيرها، فتعمقت في الشخصية، وكان المخرج عمرو سلامة يرسم لي ملامح للشخصية، وكان يتعامل معي المخرج طوال الوقت بشخصية هويدا حتى أتعمق بها .

وفي نهاية حديثها قالت :" كانت تجربة ممتعة وجميلة، وكواليس العمل كانت جيدة، فكنت أرى أحمد أمين في الكواليس دائماً بشخصية دكتور رفعت فعندما كان يمزح كنت لا أستطيع أن أضحك بسبب أنني أراه دائماً أبيه رفعت" .

مسلسل ما وراء الطبيعة بطولة أحمد أمين الذي يلعب دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال التي قامت بدور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة التي جسدت "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دورها "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".

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