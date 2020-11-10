في عيد ميلاده...معلومات لا تعرفها عن محمد أبو داوود

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يحتفل اليوم الفنان القدير محمد ابو داوود، بعيد ميلاده الـ76، الذي ولد عام 1944، وكان خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.



رفض الفنان محمد أبو داوود تجسيد شخصية وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، خلال مسلسل يسمى "المزرعة" لم يكتمل إنتاجه، وكان قد شرع العمل فيه خلال عام 2012.



ورفض محمد أبو داوود، تجسيد شخصية وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي، وقد علل ذلك حينها بانشغاله ببعض الاعمال الاخري، فلم يلعب الدور وتوقف المسلسل أـيضًا.



وعندما اختارته المخرجة انعام محمد علي لتجسيد شخصية الدكتور حسن الحفناوي زوج كوكب الشرق في مسلسل (ام كلثوم ) لعب الدور مكتفيا بصورة شفوية اخذها من المخرجة، فقد طلب حينها منها معلومات عن الشخصية فلم تستطع اعطاءه تلك المعلومات، وأعطت له رقم تليفون نجل حسن الحفناوي وقتها لم يجده ولم يرد عليه الأمر الذي جعله يجسد الشخصية طبقا لاحداث المسلسل واكتفي فقط بشراء "نظارة طبية"التي كان يرتديها طوال العمل ونال اشادة الجميع.