بعد احتفال إسعاد يونس بأبطال "ذئاب الجبل".. ميرنا وليد مطلوبة على جوجل





احتلت الفنانة ميرنا وليد، مركزًا متقدمًا بقائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها مع النجمة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة".وكانت أحتفلت اليوم إسعاد يونس، بمرو 27 عاما على مسلسل" ذئاب الجبل" الذي يعتبر من علامات الدراما المصرية، حيث استضافت أبطاله وهما النجم أحمد عبد العزيز، سماح أنور، ميرنا وليد، صلاح عبد الله.وكشفت ميرنا وليد، خلال الحلقة عن ذكرياتها مع مسلسل" ذئاب الجبل" موضحاً بإنها كانت في تلك الفترة بالثانوي العامة رغم أنها كانت تجسد شخصية زوجة أحمد عبد العزيز.