كارمن سليمان لـ "الفجر الفني": دورة مهرجان "الموسيقي العربية" الحالية استثنائية وتحسب لدار الأوبرا.. وأتمنى عمل دويتو مع تامر حسني

كيف شاهدتي الاختلاف بين الدورة الماضية من مهرجان الموسيقى العربية والعام الحالي؟



كيف تري كارمن المهرجان في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟



ما رأيك في جهود إدارة المهرجان لمحاربة كورونا؟



هل تخشي رد فعل الجمهور وخاصة بعد تغيير لونك في بعض الاغاني؟



حدثينا عن دعمك لدولة لبنان ؟



متى سنرى ألبوما كاملًا لكارمن بدلا من الأغاني السينجل؟



هل سنرى قريبا دويتو لك مع تامر حسني ؟



ما هو أكثر أمر ترفضه كارمن سليمان في حياتها؟



هل جاءت مشاركة زوجك الملحن مصطفى جاد في كليب "بصاتك" بدافع الغيرة؟







كارمن سليمان مطربة شابة متميزة تستطيع خطف قلوب جمهورها ودائما تظهر بعمل يحقق نجاحا كبيرا ويتصدر تريند منذ لحظة طرحه وظهرت بفستان ابيض كالفراشة علي مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية وكان لـ'الفجر الفني' هذا الحوار معها علي هامش المهرجان:الاختلاف واضح للجميع وهي بالفعل دورة استثنائية تحسب لدار الأوبرا المصرية التي أصرت على إقامة مهرجان الموسيقى العربية في ظل الظروف الراهنة وتفشي فيروس كورونا وأنا سعيدة بإطلاق المهرجان في هذا العام لأنه من المهرجانات البارزة والمهمة للغاية.نحن أمام دورة استثنائية، الظروف الخاصة بفيروس كورونا أجبرت إدارة المهرجان على القيام بذلك والمسرح تم إعداده بشكل خاص حتى لا نشعر بأي اختلاف.والمسرح الخاص بالنافورة منح المهرجان بريقا خاصا ومختلفا وأعتقد أنه سيتم استغلاله لإقامة حفلات عليه خاصة بالمهرجان؛ لأن الجمهور يميل إلى الحفلات المكشوفة لكونها تحمل أجواء خاصة.إدارة مهرجان الموسيقى العربية بذلت مجهودات كبيرة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.التغيير والتجديد مطلوب للغاية ومن الخطأ أن يسير الفنان في قالب موسيقي واحد وأنا أحرص دائما على تقديم كل ما هو مختلف للجمهور.كان لزاما علي كإنسانة أولا وفنانة ثانيا مراعاة مشاعر الشعب اللبناني الذي تضرر كثيرا الذي تأذى نفسيا وماديا جراء انفجار مرفأ بيروت ونحن متأثرون بما حدث هناك وندعو من الله أن يعيد السلام هناك كما انني طرحت أغنية بعنوان "بحبك يا لبنان تضامنا مع الشعب اللبناني.لم اتخذ القرار النهائي في هذا الشأن كما أن الأغاني "السينجل" تأخذ حقها في النجاح والانتشار بشكل أسرع من الألبوم الذي يضم عدد من الأغاني يتعرض بعضها للظلم.أتمنى أن يحدث ذلك في المستقبل فتامر هو صديقي وأخي الاكبر وأتمنى التعاون معه فنيا.أرفض تماما الابتذال، الفنان سيرة ولابد ان يترك الفنان سيرة طيبة يتم تخليدها بعد ذلك.لا إطلاقا، زوجي متفهم جدًا لطبيعة عملي لكونه في نفس المجال وصاحب قرار ترشيحه للمشاركة في الكليب هو المخرج امير رواني حيث كان يراه الأنسب للقيام بهذا الدور وكان متردد في قبوله من البداية ولكن بعد إلحاحي عليه وافق في نهاية الأمر وفاجئني بموهبته التمثيلية، حيث لم أتوقع أن لديه موهبة اخرى بعيدة عن التمثيل.