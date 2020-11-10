مؤلف "خيط حرير" لـ"الفجر الفني": مي عز الدين لديها قدرات تمثيلية لم تظهر بعد.. وفكرة المسلسل كانت موجودة من 5 سنوات

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:36 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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بقصته الجذابة استطاع أن يلفت انتباه الجميع ويجبر المشاهدين على متابعته، فالجمهور دائما يميل إلى العمل الاجتماعي الإنسانى الذى يناقش حياة واقعية، وهذا ماجعل مسلسل "خيط حرير" حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي.

أجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع مؤلف العمل "محمد سليمان عبد الملك"، ليكشف لنا عن كيف جاءت له فكرة المسلسل، أصعب شخصية واجهته أثناء الكتابة، رأيه فى أداء مي عز الدين.


وإلى نص الحوار:

كيف جاءتك فكرة مسلسل خيط حرير ؟
كان قدامى تحدى كبير بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "مماليك النار" عام 2019، فحرصت أن أقدم عمل مختلف وجديد واغامر به فى مناطق مختلفة بعيدة عن التاريخ فالمسلسل اجتماعي إنساني وفكرته كانت موجودة معى منذ خمس سنوات، وكان التحدي الصعب هو كيفية سرد قصة المرأة التى تعود لتصفى حساباتها مع الماضى.


ما التحضيرات الخاصة بكتابة المسلسل والمدة الزمنية التي استغرقها؟
المسلسل احتاج نوع من أنواع المعايشة أكثر من التحضير والمدة التي استغرفتها في الكتابة حوالى أربعة شهور، وتنفيذه أخذ خمسة أشهر، وتوقفنا شهور بسبب أزمة كورونا.


هل عندما كنت تكتب تضع في مخيلتك الفنان الذى يليق علي الشخصية أم لا ؟
كنت حريص على تفاصيل الشخصية أكثر فى الكتابة من أن أفكر فى المناسب لتجسيدها، ولكن كانت مي عز الدين فى ذهني عند الكتابة، خاصة لأنني تعاملت معها فى مسلسلي "الرسايل، وعد"، وهى ممثلة متميزة ومختلفة ولديها قدرات تمثيلية لم تظهر بعد على الشاشة ومسلسل "خيط حرير" أعطاها فرصة فى إظهارها.


ما أصعب شخصية واجهتك أثناء الكتابة ؟
جميع الشخصيات تعتبر صعبة لأن جميعها مركبة حيث المسلسل يناقش زمنين مختلفين وهو "الماضى والحاضر"، وبالتالي الشخصيات بها تغييرات وتطورات، وبها تحدي لأن الشخصية فيها الخير والشر.


من الفنان الذى فاجأك عندما رأيته على الشاشة ؟
مي عز الدين تفوقت على نفسها بشكل كبير، وأيضا محمود عبد المغني قدم دور متميز، ونيقولا معوض ننتظر رد فعل الجمهور عليه كبطل على الشاشة، وسوسن بدر وأحمد خليل قدموا أداء متميز، ومي سليم غيرت جلدها بشخصية سوزان.


هل شاركت في اختيار شخصيات العمل ؟
نعم شاركت في اختيار شخصيات العمل مع الشركة المنتجة والمخرج، والحمد لله وفقنا في اختيار الشخصيات.


كيف رأيت أداء مي عز الدين في شخصية "مسك"؟
"خيط حرير" بالنسبة لمي عز الدين شهادة ميلاد من جديد الجميع أشاد بأدائها.


هل تابعت ردود أفعال الناس علي المسلسل ؟
الحمد لله تابعتها وردود أفعال الجمهور كانت إيجابية وهائلة، وأنا سعدت بها جدا.


ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك عليه ؟
تعليقات على أداء مي عز الدين، وأيضاً على الديكور والإخراج والتصوير، وأغنية التتر.





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