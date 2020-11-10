بعد شائعات إصابتها بمرض السرطان.. عبلة كامل تريند على جوجل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم النجمة عبلة كامل، مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بإصابتها بمرض السرطان، وأن ذلك هو سبب اختفائها عن الظهور في أي أعمال جديد بعد نجاح مسلسلها الآخير "سلسال الدم".

وبعد انتشار شائعات عن مرض عبلة كامل، نفي طليقها الفنان أحمد كامل، كل تم تداولا عبر السوشيال ميديا، مؤكدا بأنها تتمتع بصحة جيدة مع أسرتها.

وكتب أحمد كامل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

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