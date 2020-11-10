مها أحمد تشارك جمهورها صورها في زفاف هنادي مهنا وتوجه رسالة لها

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة مها أحمد صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، كانت الصورة برفقة زوجها الفنان مجدى كامل، وابنهما، من حفل زفاف الفنانة هنادى مهنا.

وعلقت مها على الصورة قائلة :" مبروك الف مبروك بنوتى القمر هنادى مهنا و=أجمل عريس احمد خالد صالح ربنا يتمم بخير".

واأيم حفل زفاف الثنائي في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان

فاجأ عادل نجل الفنان مجدى كامل والفنانة مها أحمد متابعيه على موقع إنستجرام، حينما أعلن أنه يعيش مؤخرًا" أوحش أيام حياته" على حد وصفه، مستعرضًا أسباب هذا الشعور حينما أكد أنه مريض دون التوصل لعلاج أو معرفة سبب مرضه فى الأيام الأخيرة، بالإضافة لشعوره بالحزن بعد أمور كثيرة تعرض لها مؤخرًا.

وكان مسلسل "رسايل" أحدث أعمال مها أحمد مع الفنانة مي عز الدين وبمشاركة خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، هشام إسماعيل، وأحمد خليل، سليمان عيد، أحمد سعيد عبد الغنى، وسميرة مقرون، ورزان مغربى، عبد الرحمن أبو زهرة، راندا البحيرى، رامى فؤاد، هاجر الشرنوبي، دنيا المصرى، محسن منصور، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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