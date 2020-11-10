محمد رمضان ونيللي كريم يتسابقان في تكسير الأطباق بإحد المطاعم

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:17 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان  محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر رمضان في الفيديو برفقة الفنانة نيللى كريم وهما يتسابقان في تكسير أطباق أحد المطاعم، فيما كانت أغنية " يا حبيبي" تشعل أجواء المكان.


وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلاً :"حرفيا كسرنا المطعم، مبسوط انى شوفتكم النهاردة".

كان محمد رمضان، تصدر مؤخرًا مؤشرات البحث جوجل بعد إعلانه عن شرائه سيارته الجديدة من نوع "رولزرويس كولينان 2020".


ونشر محمد رمضان صورة له مع السيارة من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وعلق رمضان قائلا: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكرًا الاخوة الأردنيين أصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الإنجاز في العمل، وشكرًا على هذه النمرة المميزة".


وكانت أحدث أعمال محمد رمضان كليب "يا حبيبي" مع المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

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